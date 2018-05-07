Türkiye'nin dört bir yanında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için imza seferberliği devam ediyor. Başkent Ankara'da da yoğun bir çalışma var...
Perinçek'in adaylığı için imza verenler arasında emekli askerler de var.
Emekli askerlerin yanı sıra terörle yıllarca canı pahasına mücadele eden gaziler de "Perinçek" diyor.
Eski bakanlar ve sanatçılar da Perinçek'e imza veren ve destek çağrısı yapan isimler arasında.
Önce kendi engellerini ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun engellerini aşan yurttaşlar da Perinçek'e imza vermek için seçim kurulunun yolunu tuttu.
Etimesgut, Sincan ve Ayaş ilçe nüfusuna kayıtlı seçmenler Ankara Batı Adliyesinde Cumhurbaşkanı adaylığı için imza veriyor. İmza verme işlemi 9 Mayıs Çarşamba günü saat 20'de sona erecek.
Başkent Ankara'da Ayaşlı Çiftçiler de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi.
Vatan Partisi lideri Perinçek için sadece yurt içi seçmen imza vermiyor. Yurt dışında da seçmenler Perinçek'e imza vermek için Ankara'ya akın etti.
Bu arada Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Ankara Sıhhiye'de çalışma yürüten Saadet Partilileri ziyaret etti. Reyhan, 100 imza barajını aşan Saadet Partilileri tebrik etti...
HABER: HASRET KAYA-GÜRKAN DEMİR
KAMERA: BARIŞ YURTERİ-UĞUR MARANGOZ
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