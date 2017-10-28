Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 55 yabancı uyruklu şüpheliden 49'u, Başkentte düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD mensubu olduğu belirlenen 55 yabancı uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerden bazılarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik saldırı hazırlığı içerisinde olduğu da tespit edildi.
Yurt dışındaki çatışma bölgelerinde terör örgütü adına silahlı saldırılara katıldıkları da belirlenen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.