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Ankara'da IŞİD'e operasyon: 49 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 55 yabancı uyruklu şüpheliden 49'u, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarıyla gözaltına alındı

Ankara'da IŞİD'e operasyon: 49 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 55 yabancı uyruklu şüpheliden 49'u, Başkentte düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, terör örgütü IŞİD mensubu olduğu belirlenen 55 yabancı uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Özel Harekat desteği ile Sincan, Etimesgut ve bazı merkez ilçelerde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, 49 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. 

Terörle Mücadele Şubesine götürülen şüphelilerden bazılarının, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik saldırı hazırlığı içerisinde olduğu da tespit edildi. 

Yurt dışındaki çatışma bölgelerinde terör örgütü adına silahlı saldırılara katıldıkları da belirlenen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #gözaltı #ışid #ankara
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