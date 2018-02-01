Ankara'dan son dakika haberi geldi... Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde patlama meydana geldi. Patlama sonrası Ankara Valisi ve Emniyet müdürünün olay yerine gitti. Patlamada 3 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Ankara Valisi Ercan Topaca, "Bina boştu, polis bölgede inceleme yapıyor" dedi. Ankara Valisi Ercan Topaca, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada ise, olayda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.

Ankara Valisi Ercan Topaca, başkentte Vergi Dairesi Başkanlığındaki patlamaya ilişkin, "Sebebi konusunda tabii henüz net bir tespitimiz yok ama doğalgazdan şüpheleniyoruz veya başka bir olay da olabilir." dedi.



Çukurambar semtindeki Ankara Vergi̇ Dai̇resi̇ Başkanlığında meydana gelen patlamanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Topaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini söyledi.



Vali Topaca, şu bilgileri paylaştı:

"Sebebi konusunda tabii henüz net bir tespitimiz yok ama doğalgazdan şüpheleniyoruz veya başka bir olay da olabilir. Şu an itfaiye, ASKİ, doğalgaz ekipleri çalışıyor. Sevindirici olan, herhangi bir ölü veya ciddi yaralı yok. Patlama anında bu bölgede bulunan iki vatandaşımız hafif yaralanmış, kendi imkanlarıyla hastaneye başvurmuş. Bir kişi de patlamanın etkisiyle kulak zarında zannediyorum bir hasar olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında başka bir husus yok."

Topaca, incelemelerin ardından patlamanın sebebinin kısa sürede netleştirileceğini vurguladı.



Ankara Valisi Ercan Topaca, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada ise, olayda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirtti.



Öte yandan, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Abdullah Kaya ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu da olay yerinde incelemelerde bulundu.









Sabotaj mı?

Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamada sabotaj ihtimali üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.



Ankara Vergi Dai̇resi Başkanlığının kalorifer dairesinde yaşanan patlamanın ardından olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı.



Bu arada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince binayı gören güvenlik kameraları incelemeye alındı, sabotaj ihtimali üzerine çalışma başlatıldı.



Olay yeri inceleme ekipleri, patlamaya ilişkin tüm delilleri emniyette detaylı olarak incelenmek üzere topladı.



Ankara Valisi Ercan Topaca, patlamayla ilgili devam eden çalışmalarda doğalgaz ihtimalinin azaldığını, sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını, çalışmaların sürdüğünü, ilerleyen saatlerde kesin sonuca ulaşılacağını belirtmişti.





