Gölbaşı girişindeki uygulama noktasında meydana gelen olayda bir polis memuru kaza kurşunuyla şehit oldu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki kimlik kontrolü sırasında şüphe üzerine araçtan indirildikten sonra kaçmaya çalışan zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Bir polis memurunun kazaen vurularak şehit olduğu olayla ilgili yakalanan şüphelinin uyuşturucu ve asayiş suçlarından emniyette kaydının bulunduğu bildirildi.



Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.00 sıralarında Siirt-İstanbul seferini yapan 56 AP 616 plakalı yolcu otobüsü, Gölbaşı Sanayi uygulama noktasında durduruldu. Durumundan şüphelenilerek araçtan indirilen ve üst araması yapılmak istenen bir kişi kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında polis memuru Hakan Can, açılan uyarı ateşi sırasında meslektaşları tarafından kazaen vuruldu. Ağır yaralanan polis memuru, yoldan geçen özel bir araçla kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Olayın ardından ormanlık alana kaçan şüpheli Zeynel İ., Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Ankara Valililiğinden yapılan açıklamada, şüphelinin uyuşturucu ve asayiş suçlarından emniyette kaydı bulunduğu bildirildi.



İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce de olay yerine gelerek emniyet yetkililerinden bilgi aldı.



Olayı haber alarak hastaneye gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Polis uygulaması esnasında bir arkadaşımızı şehit verdik. Allahım ailesine sabır versin. Gerçekten Gölbaşı olarak içimiz yanıyor." dedi.







Bu arada polis memurunu aracıyla hastaneye getiren, ilçede yerel bir gazetenin sahibi olan Adnan Tan, olay sırasında aracıyla yoldan geçtiğini ve güvenlik noktasında görevli polislerin uyarısıyla durduğunu anlattı. Yerde yaralı bir kişi gördüğünü ve aracına alarak hastaneye getirdiğini belirten Tan, polis olduğunu öğrendiği kişinin şehit olduğunu öğrendiğini söyledi.



Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gölbaşı Sanayi uygulama noktasında durdurulan bir otobüste durumundan şüphelenilerek araçtan indirilen bir kişinin "dur" ihtarına uymadığı, yakalanmasına yönelik kovalamaca esnasında yapılan uyarı atışında bir polis memurunun kazaen vurularak şehit olduğu bildirilmişti.



Ankara Valisi Topaca bölgede incelemelerde bulundu

Ankara Valisi Ercan Topaca, polis memuru Can'ın şehit edildiği Gölbaşı ilçesi girişindeki uygulama noktasında incelemelerde bulundu.



İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Topaca, şehide rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.



Sabaha karşı arama noktasındaki otobüste gerçekleşen arama ve kontrol faaliyeti sırasında şüphelinin otobüsten indirildiğini belirten Topaca, "Yapılan arama esnasında montu çıkarılırken elleri yukarı vaziyetteyken polisin elinden kaçtı. Polis de takip sırasında yolun karşısına geçiyor. Kaçarken tabii hava karanlık, polisler de peşinden takip ediyor. O sırada polisimiz yaralanıyor, ilaveten kaldırıldığı hastanede şehit oluyor." diye konuştu.



"Olayın terör boyutu şu an itibarıyla görünmüyor"

Topaca, yakalanan şüphelinin elinden yaralandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Polis onu da elinden yaralamış. Kişiyle ilgili araştırmamız devam ediyor. Yanındaki valizinde bir miktar uyuşturucu da bulundu. Kimliğini doğrulamaya çalışıyoruz. Üzerindeki kimliğin kendisine mi başkasına mı ait olduğu konusunda araştırmamız devam ediyor. Muhtemelen üzerindeki kimliğinin de sahte olabileceğini düşünüyoruz. Adli süreç devam ediyor. Şahıs kısa bir süre sonra yakalandı. Yanında 11 yaşında bir çocuk var. O çocukla da yanında götürdüğü uyuşturucuyu perdelemek amacıyla 'baba görüntüsü' vermeye çalıştığını tahmin ediyoruz."



Durum itibarıyla olayın bir terör boyutunu tespit edemediklerini ancak araştırmalarının devam ettiğini dile getiren Vali Topaca, "Şahsın uyuşturucuyla alakalı kayıtları var, dolayısıyla terör boyutu şu an itibarıyla görünmüyor. İlerki safhalarda tekrar bilgi vereceğiz." dedi.



Topaca, bir basın mensubunun, "Şehidimizin hangi polisin kurşunuyla şehit olduğu belli mi? sorusuna, "Araştırma devam ediyor. Silahlar toplandı. Teknik bazda çalışmalardan sonra netleşecek." cevabını verdi.



Sırtından vurulduğu öğrenilen şehit polis memuru Hakan Can için Gölbaşı Kaymakamlığında saat 13.30'da tören düzenlenecek.



Şehidin ailesine haber verildi

Olayın ardından şehit düşen polis memuru Hakan Can'ın Gölbaşı ilçesindeki evine acı haber ulaştı. Can'ın şehadet haberi, Eymir Mahallesi'nde ikamet eden ailesine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve emniyet yetkilileri tarafından verildi.



Haber üzerine şehidin evine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları da başsağlığı dilemek üzere ailenin evine geldi.



Üzümlü'deki baba ocağına acı haber ulaştı

Polis memuru Hakan Can'ın (28) şehadet haberi, Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Geyikli Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı.



Can'ın şehadet haberi Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Üzümlü Belediye Başkan Yardımcısı Adem Bahar, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök, Üzümlü İlçe Emniyet Amiri Özcan Hurşitoğlu tarafından 112 Acil Servis ekipleri eşliğinde şehidin babası Halil ve annesi Safiye Can'a verildi.



Acı haberi alarak derin üzüntü yaşayan aileyi ilçe protokolü ve sağlık ekipleri teskin etmeye çalıştı.



Baba ocağına büyük bir Türk bayrağı asılan şehit Can'ın evli ve bir buçuk yaşında kızı olduğu öğrenildi.