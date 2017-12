Gölbaşı ilçesindeki uygulamada kazaen şehit olan polis memuru Hakan Can için Gölbaşı Kaymakamlığında tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Soylu, törenin ardından olayın yaşandığı uygulama noktasında incelemelerde bulundu.

Başkent'in Gölbaşı ilçesindeki kontrol noktasında kazaen şehit olan polis memuru Hakan Can için tören düzenlendi.



Gölbaşı Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu görev arkadaşları tarafından omuzlanarak katafalka konuldu, özgeçmişi okundu ve dua edildi.



Törene, şehidin annesi Safiye Can, eşi Sevgi Can ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara Valisi Ercan Topaca, bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Ankara Valisi Ercan Topaca, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin acısının büyük olduğunu belirterek, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Topaca, "Şehidimizin annesi ve babası, bizim annemiz ve babamızdır. Şehidimizin kardeşi, eşi ve çocukları bizim kardeşimizdir. Her zaman devletimiz ve milletimiz ile sizin yanınızdayız. Sizin acınızı paylaşma konusunda her zaman yanınızda olduğumuzu ve olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.



Törende, şehidin annesi Safiye Can ile eşi Sevgi Can'ın ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin 4,5 yaşındaki kızı Asel ise annesinin kucağında olan biteni anlamaya çalıştı.



Şehidin cenazesinin toprağa verilmek üzere bugün Erzincan'a gönderileceği öğrenildi.





Soylu, incelemelerde bulundu

Bakan Soylu, törenin ardından Hakan Can'ın şehit olduğu güvenlik noktasına gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit polis Can için başsağlığı diledi. Güvenlik güçlerinin, milletin huzur ve asayişi için fedakarca görev yaptığını belirten Soylu, "Gölbaşı ilçesindeki uygulama noktasında bir gün polis, bir gün ise jandarma görev yapıyor. Burası polis ve jandarmamızın ortaklaşa güvenliğimizi sağladığı noktalarda birisi. Tekrardan şehit polisimize Allah rahmet eylesin. İnşallah cennette yakınlarıyla kavuştursun." ifadelerini kullandı.





Olay

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Siirt-İstanbul seferini yapan 56 AP 616 plakalı yolcu otobüsü, Gölbaşı'ndaki uygulama noktasında durdurulmuştu.



Durumundan şüphelenilerek araçtan indirilen zanlı Zeynel İ'nin, üst araması yapılmak istenirken kaçmasıyla yaşanan kovalamacada polis memuru Hakan Can, açılan uyarı ateşi sırasında meslektaşları tarafından kazaen vurulmuştu.



Ağır yaralanan Can, yoldan geçen özel bir araçla kaldırıldığı Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Uyuşturucu ve bazı asayiş suçlarından emniyette kaydı bulunan zanlı ise yakalanmıştı.



Olayın ardından bölgedeki polislerin verdiği ilk bilgide, Hakan Can'ın, şüphelinin açtığı ateş sonucu şehit edildiği belirtilmiş, Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada ise zanlının yakalanmasına yönelik kovalamaca sırasında uyarı atışında kazaen vurularak şehit olduğu bildirilmişti.