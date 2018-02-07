5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü Ankara'da düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı.
Etkinliği, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile kısa adı ESAM olan Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi düzenledi.
Ankara Ataköşk Otel'de düzenlenen etkinliğe, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi (Muhammed Sayrus Sacad Gazi), Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan ve çok sayıda davetli katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasıyla ile başlayan programda önce açılış konuşmaları yapıldı.
Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, alanında uzman akademisyenlerin katıldığı panel ile devam etti.
Keşmir sorununun çözüm yollarının masaya yatırıldığı panele, Prof. Dr. Oya Akgönenç, Prof. Dr. Sencer İmer, Prof. Dr. Seyfettin Erol ile Araştırma Görevlisi Aydın Güven katıldı.
Pakistan'da Keşmir sorununa dikkat çekmek için her yıl 5 Şubat 1989’dan bu yana Keşmir Dayanışma Günü düzenleniyor.
HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
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