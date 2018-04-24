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Ankara'da kritik görüşme: Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi

Son dakika haberleri... 24 Haziran’dan gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün saat 10.30'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Karamollaoğlu, Akşener ile görüştükten sonra yarın da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

Ankara'da kritik görüşme: Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener ile bir araya geldi

24 Haziran’dan gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi, dün CHP ve HÜDA PAR’ı ziyaret eden SP lideri Temel Karamollaoğlu, bugün de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ziyarette bulundu.

İyi Parti Genel Merkezi’ne gelen Karamollaoğlu’nu İyi Partililer alkışlarla karşıladı.

İki liderin basına kapalı görüşmesi sürüyor.

Görüşme sonrası Karamollaoğlu ve Akşener’in ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.



Ayrıntılar birazdan...

Etiketler; #meral akşener #Temel Karamollaoğlu #saadet partisi #İyi Parti #abdullah gül
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