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Ankara'da Kudüs mitingi

Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul eden kararı, Ankara'da düzenlenen mitingle protesto edildi. 100’den fazla demokratik kitle örgütünün düzenlediği mitingde Amerika ve NATO üslerinin kapatılması gerektiği vurgulandı “Kudüs'e Özgürlük, İnsanlığa Barış” denildi.

Ankara'da Kudüs mitingi

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan Amerika’ya karşı hükümete “Üsleri kapat” çağrısı yapıldı.

100'ü aşkın demokratik kitle örgütü Ankara Anadolu Meydanında “Kudüs'e Özgürlük, İnsanlığa Barış Mitingi" düzenledi.

Alana ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile giden vatandaşlar, ABD'nin Kudüs kararına tepki gösterdi. Mitinge, 7 Aralık'ta Filistin'de gözleri bağlı şekilde gözaltına alınan Fevzi Cuneydi'nin amcası Reşad Cuneydi de katıldı.

Mitingde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Türkiye’deki Amerika ve NATO üslerinin kapatılması gerektiğini söyledi.

Mitingde Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan bir konuşma yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Kudüs #ankara
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