Ankara’da genç liderlerin başında olduğu yeni yönetim ayağının tozuyla çalışmalara başladı. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş, seçildiği günün hemen ertesinde partinin kadın kolları Öncü Kadın’ın Ankara kadrolarıyla bir araya geldi.

Aykut Diş tarafından yönetilen toplantıda kadın hareketi, kitle çalışması ve Öncü Kadın’ın çocuğa yönelik istismara karşı mücadele planı konuşuldu.Öncü Kadın örgütünün Ankara’nın ilçelerindeki örgütlülük durumunun rapor olarak sunulmasıyla başlayan toplantı somut planlamalarla sürdürüldü.



PARTİLİ KADINLAR ÖNE ÇIKACAK



Öncü Kadın İl Başkanı Aysan Canver ve Sekreteri Halime Tosun’un kadın derneklerinde yürütülen çalışmalara dair verdiği bilgiler doğrultusunda planlamalar yapılan toplantıda somut hedefler belirlendi. Parti ilçe örgütlerindeki kadın yoğunluğunun arttırılması için hedefler konuldu. Partili tüm kadınların çeşitli derneklere üye olması ve oralarda çalışması kararı alındı.



ÇOCUKLARA YÖNELİK İSTİSMARA KARŞI EYLEME GEÇİYORLAR



3 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek olan; Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in açılış konuşmasını yapacağı ve uzmanların da katılacağı Çocuklara Yönelik İstismara Karşı Mücadele Çalıştayı’nın ayrıntılarıyla planlandığı toplantıda Öncü Kadın İl Başkanı Aysan Canver büyük bir toplumsal vazife üstlenildiğini belirterek. “Bu çalıştayla bir devlet görevi göreceğiz. Kanayan bir yaraya merhem olmaya çalışacağız. Çalıştayı başarıyla tamamlamak, bu konuda farkındalık yaratmak; devlet ve toplum başta olmak üzere medya, güvenlik ve yardım kuruluşlarına sorumluluklarını eksiksiz hatırlatmak biz Öncü Kadınlar için çok tarihi bir görevdir.” dedi.

Toplantı, “Partinin yükselişinde ve Türkiye’nin onarılmasında kadınlara ve gençlere her zamankinden daha fazla görev düşüyor” diyen İl Başkanı Aykut Diş’in kadınlar teşekkür konuşmasıyla sone erdi.

