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Ankara'da önemli EYT açıklaması -1 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Pevrul Kavlak, Ankara'da toplanan Türk Metal Sendikası 16'ncı Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Esnek çalışmadan kıdem tazminatına, taşerondan asgari ücrete, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) kadar milyonların sorunlarını Türkiye'nin gündemine biz getirdik. Gündemden düşmesine de izin vermedik. Üstelik bütün bunları sendikal demokrasiden taviz vermeden yaptık. Kararları kendi başımıza almadan üyelerimize sorarak, Birlikte tartışarak, birbirimizi dinleyerek ve birbirimize güvenerek olgunlaştırdık. Tartışmadan fikir, fikirden eylem yarattık" dedi

Ankara'da önemli EYT açıklaması -1 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Türk Metal Sendikası 16'ncı Olağan Genel Kurulu, Ankara'da toplandı.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Pevrul Kavlak, kurulda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Geçtiğimiz 10 yılda büyük badireler, büyük zorluklar da atlattık. Ama bir gün bile inancımızdan, kararlılığımızdan, azmimizden hiçbir şey kaybetmedik. Hepsinin üzerine, türkü söyler gibi yürüdük bir gün olsun korkmadık. Hiçbir zorluk karşısında susmadık. Aksine avazımız çıktığı kadar haykırdık. Yalnızca metal emekçisinin talepleri için değil Türkiye işçi sınıfı için mücadele ettik. 

KIDEM TAZMİNATI, TAŞERON, EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)...

Esnek çalışmadan kıdem tazminatına, taşerondan asgari ücrete, emeklilikte yaşa takılanlara kadar milyonların sorunlarını Türkiye'nin gündemine biz getirdik. Gündemden düşmesine de izin vermedik. Üstelik bütün bunları sendikal demokrasiden taviz vermeden yaptık. Kararları kendi başımıza almadan üyelerimize sorarak, Birlikte tartışarak, birbirimizi dinleyerek ve birbirimize güvenerek olgunlaştırdık. Tartışmadan fikir, fikirden eylem yarattık. İşte bu süreç, bütün başarımızın sırrı oldu. Fikir ve eylem birliğimiz bize zaferlerin kapılarını açtı. İddiayla söylüyorum. Birlikte yaptığımız, birlikte başardığımız her şey ülkemiz sendikal hareketinde bir devrimdir. Çünkü biz kendi sınırlarımızı zorlayarak değil dünyanın kapılarını zorlayarak geldik bu günlere ve o kapılara yüklenirken de birbirimize omuz verdik. Kimsenin yere düşmesine izin vermedik. Bugüne kadar size yaptığım her seslenişte arkamızda siz olursanız bizi kimse tutamaz demiştim. Bizi desteklerseniz tüm zorlukları aşarız demiştim. Türk Metal'e sahip çıkarsanız, yeni zaferleri hep birlikte kazanırız demiştim. Sağ olun, sizden beklediğimiz her şeyi yerine getirdiniz. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Sizinle aynı çatı altında bir ve beraber olmaktan sizinle kol kola yürümekten, omuz omuza mücadele etmekten büyük onur duyuyorum."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #ankara
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