Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyet ve etkinliklere katılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyetlere katıldığı belirlenen 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre,



terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda Ankara'da faaliyet ve etkinliklere katılan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 13'ünü yakaladı.