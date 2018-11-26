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Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyet ve etkinliklere katılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da PKK/KCK'ya yönelik operasyon: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyetlere katıldığı belirlenen 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre,

terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda Ankara'da faaliyet ve etkinliklere katılan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 13'ünü yakaladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #pkk #kck
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