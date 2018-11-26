Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyetlere katıldığı belirlenen 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre,
terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda Ankara'da faaliyet ve etkinliklere katılan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 13'ünü yakaladı.
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyet ve etkinliklere katılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyetlere katıldığı belirlenen 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.