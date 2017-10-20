Ankara'da CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi yakınlarında silahlı çatışma çıktı.

ANKARA'da aralarında husumet bulunan Hüseyin Gök ile evinin önündeki otoparkçılar arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 1'i polis 2 kişi yaralanırken, etrafa ateş açan Hüseyin Gök isimli şahıs, polis ekipleri tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi.



Olay, saat 18.00 sıralarında CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın tedavi gördüğü, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi karşısında meydana geldi.



İddiaya göre Hüseyin Gök isimli saldırgan, daha önceden aralarında husumet bulunan otoparkçı B.H.'yi, oturduğu evden ateş ederek silahla yaraladı.



Saldırgan Gök, daha sonra uzun namlulu otomatik silahla etrafa ateş açmaya devam etti.



Otoparkçılar ise Hüseyin Gök'ün evine kaldırım taşları atarak karşılık verdi. Vatandaşların ihbari üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edilerek, operasyon düzenlendi.



Polisin ikazlarına rağmen vatandaşlara ve emniyet personeline ateş etmeye devam eden Gök, özel harekat polislerinin de sevk edildiği operasyonda öldürülerek etkisiz hale getirildi.



Ardından polis ekipleri, evin camını ve kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı.



Bu sırada evin önündeki depo çatısının çökmesi üzerine bir polis memuru aşağı düşerek yaralandı.