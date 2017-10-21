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Ankara'da silahlı çatışma: Yaralılar var

Ankara'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı

Ankara'da silahlı çatışma: Yaralılar var

Ankara'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Bentderesi Kavşağı'nda iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf da yanlarındaki silahlarla birbirlerine ateş açmaya başladı.

Açılan ateşte B.Ç, M.D, C.B. ve S.B vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından B.Ç. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #çatışma
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