Harb-İş Sendikası, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı Ankara’da eylem kararı aldı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, eyleme desteğini Ulusal Kanal’dan duyurdu. Atalay, tank üretiminde yetkinin yüzde 51 ile devlette olması gerektiğini belirtti.

Harb-İş Sendikası, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı Ankara’da eylem kararı aldı.



'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen Arifiye'deki 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özel şirkete devredilmesine tepkiler devam ediyor.



Geçen ay Harb-İş öncülüğünde Sakarya’da özelleştirmeye karşı yapılan mitinge binlerce sendikalı ve yurttaş katılmıştı.



Türkiye’nin birçok ilinde özelleştirmeye karşı mücadelesini sürdüren Harb-İş bu kez Başkent’te bir eylem kararı aldı.



Türk İş’e bağlı Harb-İş Sendikası Başkent Şubesi, 6 Şubat’ta Ankara’da özelleştirmeye karşı sokağa inecek.



İstanbul Yolu üzerindeki Erkunt Döküm Fabrikası önünde buluşacak olan milli savunma işyerlerinde çalışan sendika üyeleri burada bir basın açıklaması yapacak.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, eylem öncesi Ulusal Kanal’a konuştu.



Özelleştirmenin durdurulmasını isteyen Atalay, tank üretiminde yetkinin yüzde 51 ile devlette olması gerektiğini belirtti.





HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN

KAMERA: TANSEV KARA

ulusal.com.tr