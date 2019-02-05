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Ankara'da Tank Palet eylemi

Harb-İş Sendikası, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı Ankara’da eylem kararı aldı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, eyleme desteğini Ulusal Kanal’dan duyurdu. Atalay, tank üretiminde yetkinin yüzde 51 ile devlette olması gerektiğini belirtti.

Ankara'da Tank Palet eylemi

Harb-İş Sendikası, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı Ankara’da eylem kararı aldı.

'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen Arifiye'deki 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özel şirkete devredilmesine tepkiler devam ediyor.

Geçen ay Harb-İş öncülüğünde Sakarya’da özelleştirmeye karşı yapılan mitinge binlerce sendikalı ve yurttaş katılmıştı.

Türkiye’nin birçok ilinde özelleştirmeye karşı mücadelesini sürdüren Harb-İş bu kez Başkent’te bir eylem kararı aldı.

Türk İş’e bağlı Harb-İş Sendikası Başkent Şubesi, 6 Şubat’ta   Ankara’da özelleştirmeye karşı sokağa inecek.

İstanbul Yolu üzerindeki Erkunt Döküm Fabrikası önünde buluşacak olan milli savunma işyerlerinde çalışan sendika üyeleri burada bir basın açıklaması yapacak.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, eylem öncesi Ulusal Kanal’a konuştu.

Özelleştirmenin durdurulmasını isteyen Atalay, tank üretiminde yetkinin yüzde 51 ile devlette olması gerektiğini belirtti.


HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN
KAMERA: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #Tank Palet
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