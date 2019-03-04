Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesine karşı mücadele sürüyor. Türk Harb-iş sendikası İzmir şube başkanı İrfan Akgönül, fabrikanın özelleştirilmesinin milli bir sorun olduğunu söyledi. Türk Harb-iş sendikası 16 Mart’ta Ankara’da özelleştirilmeye karşı büyük bir mitinge hazırlanıyor.

“Her fabrika bir kaledir” dediler, Tank Palet fabrikasının önemini anlattılar.



Türk HArb-iş sendikası İzmir şube başkanı İrfan Akgönül, Tank Palet fabrikasının milli önemini anlattı.



Özelleştirilmeden derhal vazgeçilmesini isteyen Akgönül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a seslendi.



Fabrikanın Katar’ın milli savunma bakanlığı ve BMC ortaklığına devredildiğini belirten Akgönül, Tank Palet fabrikasının ürettiği savunma sistemleri hakkında bilgi verdi.



Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirten Türk Harb-iş sendikası, 16 Mart’ta Ankara’da büyük bir mitinge hazırlanıyor.







HABER: ERDEM ÖZDEMİR - KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr

Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesine karşı mücadele sürüyor. Türk Harb-iş sendikası İzmir şube başkanı İrfan Akgönül, fabrikanın özelleştirilmesinin milli bir sorun olduğunu söyledi. Türk Harb-iş sendikası 16 Mart’ta Ankara’da özelleştirilmeye karşı büyük bir mitinge hazırlanıyor.