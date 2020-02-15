Ankara'da tek aday planı tutmadı

Tek aday planı Ankara'da tutmadı. Genel Merkez'in yeni taktiği ise mükerrer oylar.

CHP’de, İstanbul ve İzmir kongrelerinden sonra gözler pazar günü yapılacak Ankara kongresinde. CHP Genel Merkezinin seçimlerin tek adayla yapılmasına ilişkin girişimleri sürüyor. Buna karşın Ankara kongresinin birden fazla adayla yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Genel Merkez, Ankara'da Ali Hikmet Akıllı’yı destekliyor. Ancak eski CHP Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya ile eski Ankara İl Başkanı Necati Yılmaz'ın aday olmak için girişimleri sürüyor. Yalçınkaya’nın adaylık için 65 delegenin imzasını aldığı, Yılmaz’ın da imza sayısını tamamlamaya çalıştığı belirtiliyor.

Kongre öncesinde CHP’li Çankaya ve Yenimahalle belediye başkanlarının eliyle Akıllı için imza toplandığı da ileri sürülüyor.

Aydınlık gazetesinin haberine göre tek aday planı için yeni taktik ise mükerrer oyları artırmak. Aydınlık'a konuşan bir partili “Ankara kongresinde, İzmir’de yaptıklarını yapmaya çalışıyorlar. İzmir’de Cüneyt Oğuz yeteri kadar imza topladığı halde içlerinde ‘mükerrer imzalar var’ gerekçesiyle aday yapılmadı." dedi.

Gazeteye konuşan kaynak "Şimdi de aynı planı Ankara’da uygulama koydular. Bu nedenle muhalif adaylar gerekli olan imza sayısı 65’in iki katı imza toplamak zorunda." ifadelerini kullandı.

İzmir kurultayında mükerrer oy tartışması yaşanmıştı. Cüneyt Oğuz yeteri kadar imza toplamasına karşın ‘Mükerrer imza’ olduğu gerekçesiyle aday yapılmamıştı. Tek aday olarak seçime giren Deniz Yücel 540 imza ile aday gösterilmesine rağmen 253 oy almıştı.

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