banner999
Valilikten o iddialara yalanlama
Valilikten o iddialara yalanlama
Yakayı ele verdi
Yakayı ele verdi
Trump o görüşmeleri iptal etti
Trump o görüşmeleri iptal etti
​Plastik alışveriş poşetleri parayla satılacak
​Plastik alışveriş poşetleri parayla satılacak

Ankara'da terör saldırısı gerçekleştirileceği iddialarına yalanlama

Ankara Valiliği, kent merkezinde terör eylemi gerçekleştirileceği yönünde sosyal medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Ankara'da terör saldırısı gerçekleştirileceği iddialarına yalanlama

Ankara'da kent merkezinde terör eylemi gerçekleştirileceği yönünde sosyal medyada yer alan haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli iletişim ve sosyal medya mecralarında toplumda korku, panik ve infial yaratmak amacıyla "Ankara'nın merkezi yerlerinde terör eylemi gerçekleşeceği" yönünde paylaşımlar yapıldığı aktarıldı.

Söz konusu paylaşımların 2016 yılında yapılan paylaşımlarla birebir benzerlik gösterdiğinin anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, konu içeriğini teyit edecek nitelikte güvenlik birimlerine intikal eden bir bilgi ya da duyumun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin almış olduğu en üst seviyede tedbirler ile vatandaşların güven, huzur ve selameti için mesai mefhumu gözetmeksizin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da görevini gayretle ifa etmeye devam ettiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #ankara valiliği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.