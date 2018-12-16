Ankara'da yüksek hızlı tren kazasının yaşandığı tren hattı onarılarak yeniden kullanılmaya başlandı. Tren istasyonu ise onarım çalışmalarının devam etmesi nedeni ile hâlâ kapalı.

Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazasının yaşandığı hat, tekrar kullanıma açıldı.



Onarım çalışmaları tamamlanan hattın bulunduğu Marşandiz İstasyonunda tren seferleri yeniden yapılıyor.



Çalışmalar kapsamında, hasarlı raylar ve enerji iletim hatları yenilendi.



Kazadan sonra hattı ilk olarak saat 06.10'da Ankara-İstanbul yüksek hızlı treni kullandı.



Ardından ise Sincan-Kayaş arasında hizmet veren banliyö treni, kazanın yaşandığı hat üzerinden geçti.



Ancak trenler istasyonda durmadı, her ikisi de düşük hızda geçiş yaptı. Seferler sırasında herhangi bir sorun yaşanmadı.



İstasyondaki bakım ve onarım çalışmaları hâlâ devam ediyor.



ulusal.com.tr