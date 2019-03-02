Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tülin Oygür, başkentin ilçelerinde halkla buluştu. Mamak, Çankaya ve Keçiören’de esnaf ziyaretleri yapan Oygür, yurttaşların geçim sıkıntısından yakındığını söyledi. Vatan Partisi programının halkta heyecan uyandırdığını belirten Oygür, gittiği her kapıda büyük ilgiyle karşılandı

Tülin Oygür sahaya indi, esnafla buluştu, Ankaralılarla dertleşti.



Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Tülin Oygür, Mamak, Çankaya ve Keçiören’de halkın nabzını tuttu.



Güne Vatan Partisi Mamak İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek başlayan Oygür, ardından Abidin Paşa’da esnafları ziyaret etti.



Tulin Oygür’ün Mamak’ın ardından ikinci durağı Çankaya oldu.



Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanlığında partililerle buluşan Oygür, burada kısa bir konuşma yaptı.



Öte yandan Vatan Partisi, İzmir, Muğla ve Denizli’de de seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Vatan Partisi İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Avukat İsa Şenol seçim çalışmaları kapsamında Göksu Mahallesi’ndeki Üçgen Park’ta fidan dikti. Şenol, biyoenerji çözümüyle dikkat çekti.



Vatan Partisi Muğla Ortaca Belediye Başkan Adayı Selahattin Kozak da projelerini duyurdu. Kozak İztuzu ve Sarıgerme plajını ücretsiz olarak halka açacaklarını söyledi.



Denizli'de ise önemli bir gelişme yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu, Vatan Partisi'nin başvurusu üzerine Denizli'de siyasi parti ve adaylara uygulanan reklam panosu yasağını kaldırttı. Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Güleç, İl Başkanı İbrahim Kasapoğlu ile konuya ilişkin açıklama yaptı.



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