Ankara'da üçlü zirve

Fırat'ın Doğusu ile ilgili görüşmeler sürerken, Türkiye, Rusya ve İran liderleri Ankara'da bir araya gelecek.

16 Eylül'de Ankara'da yapılacak zirvenin ana gündem maddesi Amerika ile oluşturulması planlanan güvenli bölge. Türkiye atılacak adımlar konusunda kendinden emin, Amerika'ya yapılan uyarılar net.

Türkiye diplomasi trafiğini sürdürürken, Amerika'lı komutanlar da Genelkurmay'la temas halinde.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson Ankara'daki görüşmelerinin ardından, Şanlıurfa Akçakale'deki Ortak Harekat Merkezi'ne gitti.

Amerikalı askeri heyet, TSK heyetiyle görüşme yaptı.

Görüşmeler esnasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. 3. Hudut Alay Komutanlığında yapılan temasların ardından ABD'li komutanlar şehir emrkezine geçti.

ulusal.com.tr

