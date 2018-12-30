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Ankara'da yılbaşı nedeniyle güvenlik tedbirleri alındı

Yılbaşı tedbirleri kapsamında başkentte yaklaşık 15 bin polis görev yapacak.

Ankara'da yılbaşı nedeniyle güvenlik tedbirleri alındı

Ankara'da yılbaşı tedbirleri çerçevesinde il genelinde yaklaşık 15 bin polis görev alacak.

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda başta 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı olmak üzere vatandaşların kutlamalara yoğun olarak katılacağı noktalarda resmi ve sivil görevliler önlem alacak.

Taciz ve yankesicilik olaylarına karşı görevlendirilen güven timleri de temizlik görevlisi, simitçi ve boyacı gibi davranarak yaşanabilecek olaylara anında müdahale edecek.

Ayrıca, kritik noktalarda olaylara müdahale için özel harekat, terörle mücadele, istihbarat, bomba imha ve çevik kuvvet şubesine bağlı ekipler de hazır bulunacak.

Kutlamalar sırasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk bölgelerinde önlem alacak.

Etiketler; #ankara
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