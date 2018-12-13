Ankara Valiliği, başkentte YHT kazasında son tespitlere göre 1’i makinist 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarptı.



Sabah saatlerinde Ankara YHT Garı'ndan Konya yönüne hareket eden YHT, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.



Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken bazı vagonlar da devrildi.



Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu.



Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Ulaştırma Bakanı Turhan incelemelerde bulundu



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT), kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu yakınlarında incelemeler gerçekleştirdi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara-Konya seferini yapan YHT, Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu yakınlarında kılavuz lokomotifle çarpıştı. Olayın ardından Bakan Turhan, olay yerine giderek kaza bölgesinde inceleme yaptı.



Bakanlık yetkilileri tarafından da kazaya ilişkin kriz masası oluşturuldu. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca 3 kişilik heyet olay yerine gönderildi.



YHT'de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi.



Sabah saatlerinde Ankara YHT Garı'ndan Konya yönüne hareket eden YHT, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nun yakınlarında kılavuz lokomotifle çarpışarak raydan çıkmış ve üst geçidin ayağına çarpmıştı. Kaza sonrası üst geçidin bir kısmı iki vagonun üstüne göçerken, bazı vagonlar da devrilmişti.



Soruşturma başlatıldı



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.



Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.



Valiliğin açıklaması



Başkentte yaşanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında son tespitlere göre biri makinist 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.



Ankara Valiliği tarafından hızlı tren kazasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre biri makinist 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 48 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir."



Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor



Öte yandan, Yenimahalle Marşandiz İstasyonu'nun bulunduğu yerdeki kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor.



Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar bekletiliyor.



Gül başsağlığı diledi



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT), kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.



Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ankara'da meydana gelen elim trenkazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.



Bakan Turhan'ın açıklaması



"Saat 06.30'da hareket eden trenin, 06.36 sularında yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpışmasıyla elim kaza meydana geldi.Kaza yerinde saat 10 itibariyle yapılan tespitlerde 3 makinist arkadaşımız 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş bunlardan biri de hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Toplam 9 vatandaşımız bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde gerekli olay nedeniyle ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Gelişmelerle ilgili kamuoyumuz bilgilendirilecektir. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum hastanelerimizde tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum"