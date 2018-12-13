Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara'daki tren kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpıştı.



Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı.



Bakan Turhan: Tren, lokomotifle kafa kafaya çarpıştı



Bakan Turhan, olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Kazanın oluş şekli hakkında bilgi veren Turhan, "Saat 06.30'da Ankara Garı'ndan hareket eden tren, 06.36 sularında Yenimahalle ilçesi motor istasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir." diye konuştu.



Turhan, saat 10.00 itibarıyla kaza yerinde yapılan tespitlerde 3 makinist ve 5 yolcunun hayatını kaybettiğinin belirlendiğini, hastaneye sevk edilen 86 yolcudan birinin de hastanede vefat ettiğini bildirdi.



Bakan Turhan, "Toplam 9 vatandaşımız şu anda bu kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir." ifadesini kullandı.



Kazanın nedeniyle ilgili incelemelere başlandığını kaydeden Turhan, gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini söyledi. Turhan, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de acil şifa dileğinde bulundu.



"Enkazın altında yaralı yok"



Turhan, gazetecilerin enkaz altında başka kişilerin olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Enkaz altında yaralı yok." yanıtını verdi.



Yolcu treniyle lokomotifin neden aynı güzergahta bulunduğuna ilişkin bir soru üzerine de Turhan, konuyla ilgili incelemenin devam ettiğini bildirdi.



Trende 206 yolcu vardı



Bakanlık yetkilileri tarafından da kazaya ilişkin kriz masası oluşturuldu. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca 3 kişilik heyet olay yerine gönderildi.



YHT'de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi.



Ankara Valisi Şahin: Çarpışmanın nedeni incelemelerin ardından paylaşılacak



Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 06.30'da Ankara'dan Konya'ya hareket eden Yüksek Hızlı Tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolü yapan kılavuz trenin Çiftlik Mevkisi'nde çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi.



UMKE, 112 acil servis, itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Şahin, çarpışmanın nedenine ilişkin devam eden teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından detaylı bilgi paylaşılacağını kaydetti.



Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor



Öte yandan, Yenimahalle Marşandiz İstasyonu'nun bulunduğu yerdeki kaza sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Çalışmalarda dedektör köpekler de kullanılıyor.



Ayrıca enkaz çevresinde ambulanslar bekletiliyor.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen YHT kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.



Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.



Bakanlardan başsağlığı mesajı



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'daki tren kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.



Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ankara'da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Ankara'da yaşanan elim tren kazasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınları ve tüm milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."



Ankara'daki diplomatik misyonlardan taziye mesajı



Başkentteki diplomatik misyonlar, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.



Ankara'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için başkentteki diplomatik misyon şefleri, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün Ankara'da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına Amerika Birleşik Devletleri adına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu büyük acıyı paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, sosyal medya hesabı üzerinden, başkentte meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diledi.



Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de tren kazasında 7 kişinin hayatını kaybetmesi ve 40'ın üzerinde kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Berger, "AB Türkiye Delegasyonu olarak kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türkiye'ye en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.



Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dilendi.



Paylaşımda, "Pakistan hükümeti ve halkı bugün Ankara'da meydana gelen trajik tren kazasında ölenler için başsağlığı diler ve yaralananların acil şifası için dua eder. Düşüncelerimiz ve dualarımız, Türkiye'nin kardeş halkıyla, kazanın kurbanlarıyla ve ölenlerin aileleriyle beraberdir." ifadelerine yer verildi.



Ankara-Konya arasındaki seferler karşılıklı iptal edildi



Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından, iki şehir arasındaki 09.15 ve 11.30 hızlı tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Sabah 09.15'de Konya'dan Ankara'ya gitmeyi planlayan yolcular, seferin iptal olması nedeniyle bir sonraki sefere bilet almak istedi.



Konya Garı personeli, 09.15'e bileti olan yolcuların bilet iade işlemlerini gerçekleştirdi. Yetkililer, 11.30 seferinin de iptal edildiğini, diğer seferlerde yolcuların Ankara Eryaman istasyonundan aktarma yapacağını bildirdi.



Ankara'ya gitmek isteyen bazı vatandaşlar, alternatif ulaşım araçlarına yöneldi.sı ile ilgili tüm birimlerin seferber edilmesini istedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tren kazasıyla ilgili talimat



Cumhurbaşkanı Erdoğan, YHT kazası hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı, tüm birimlerin seferber edilmesini istedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YHT kazası hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.



Erdoğan, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, tüm birimlerin seferber edilmesini istedi.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah 06.36'da meydana gelen kazayla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.



Kazayla ilgili gelişmeleri takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.



Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazayla ilgili tüm birimlerin seferber edilmesinin önemini vurguladı.



Sağlık Bakanı'ndan açıklama



Sağlık Bakanı Koca, "9 vatandaşımızı kaybettik, 34 yaralımızın tedavisi hastanelerde devam ediyor, 2'sinin durumu ağır."



3 kişi gözaltına alındı



Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi.



Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yeni açıklama



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin olay yeri incelemelerinin yapıldığı, soruşturma kapsamında ilgili işlemlerin tamamının yerine getirildiği, kesin kaza nedeninin tespiti için gerekli talimatların verildiği bildirildi.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 06.30 sıralarında Ankara'dan Konya'ya seyreden Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) Yenimahalle ilçesi Marşandiz mevkisinde aynı hattan gelen kılavuz lokomotifiyle çarpışması sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı, olayın başsavcılığa bildirilmesi üzerine ivedilikle olay yerine hareket edildiği ve 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedildi.



Hayatını kaybeden 9 kişiden 2'sinin YHT'nin, 1'inin kılavuz lokomotifin makinisti, 6 kişinin de YHT'de yolcu olarak bulunan kişiler olduğu bildirilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ölü muayene ve otopsi işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görevlendirilen cumhuriyet savcılarımız tarafından olay yerinde gerekli olay yeri incelemeleri yapılmış, soruşturma kapsamında ilgili işlemlerin tamamı yerine getirilmiş, olayın kesin nedeninin tespiti için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli talimatlar verilmiştir.

Soruşturma kapsamında ilk belirlemelere göre olayın meydana gelişinde kusuru bulunduğu tespit edilen kontrolör E.E.E, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve tren hareket memuru S.Y. haklarında gözaltı kararı verilmiş olup, bu şüpheliler bakımından ve tüm yönleriyle soruşturmaya devam olunmaktadır."