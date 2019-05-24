Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, Ulusal Kanal canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Avcı, 26 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı'da yapılacak büyük EYT mitingine çağrıda bulundu. Ankara'daki EYT görüşmesini anlatan Avcı, "Şimdi şu var. Diyor ki, 'Gelin' diyor, 'Siz de gelin masaya, görüşelim' diyor, bir siyasi parti genel başkan yardımcımız, grup başkanvekilimiz. Kendisiyle Ankara'da görüştük. 'Hazırlıklarınızı yapın, kaç kişi var, ne kadar maliyeti var. Ben de aynen bu şekilde dedim. 'Sayın başkanım' dedim. 'Bu mağduriyeti kendi kendimize yaşamadık. Kendi isteğimizle de yaşamadık. Sayıyı, rakam ben niye araştırayım?' Onun için, bunu bize kim yaşattı? Devlet yaşattı. Biz başvurduk rakamları alamadık. Rakam vermediler" dedi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, Ulusal Kanal'da Can Karadut'un sunduğu Günaydın Türkiye programına konuk oldu.



Avcı, şunları söyledi:



"İrili ufaklı tüm bu sosyal konularla ilgilenen derneklerle bir araya gelmeye, bir çalıştay mı diyelim komisyon kurup onlarla bütün mağduriyetleri enine boyuna tartışıp bir sonuç bildirgesi ortaya koyup bununla birlikte masaya oturalım diye düşünüyoruz. Gönül başkanımızın zaten bu konuda bir çalışması, bir çabası var. Yönetim olarak da aynı şekilde onun yanında bu konularda kendisine destek veriyoruz.



26 MAYIS YENİKAPI MİTİNGİ



Sevginin, kardeşliğin hakim olduğu bir alan göreceksiniz. Dediğim gibi, sevgi her şeyi çözüyor. Biz de bunu bekliyoruz. Bizi masanın bir kenarına çağırın. Bu mağduriyeti, biz kendi kendimize yaşamadık. 'Bir gece kalktık işte, mağdur olmuşuz, kim yaptı acaba' demedik. Mağdur eden taraf, belli.



ANKARA'DA EYT GÖRÜŞMESİ



Şunu ben anlayamıyorum. Şimdi şu var. Diyor ki, 'Gelin' diyor, 'Siz de gelin masaya, görüşelim' diyor, bir siyasi parti genel başkan yardımcımız, grup başkanvekilimiz. Kendisiyle Ankara'da görüştük. 'Hazırlıklarınızı yapın, kaç kişi var, ne kadar maliyeti var.' Ben de aynen bu şekilde dedim. 'Sayın başkanım' dedim. 'Bu mağduriyeti kendi kendimize yaşamadık. Kendi isteğimizle de yaşamadık. Sayıyı, rakam ben niye araştırayım?' Onun için, bunu bize kim yaşattı? Devlet yaşattı. Biz başvurduk rakamları alamadık. Rakam vermediler. Şimdi ben mağdurum, sayımı bilmiyorum ama yaptığımız çalışmalar neticesinde aşağı yukarı bu rakamlar ortaya çıkıyor. 1-1.5 milyon arasında bir şey. Bunlar da peyderpey emekli olacak insanlar."



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