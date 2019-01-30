banner1002
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
AB'den sert açıklama
AB'den sert açıklama
Yıldız futbolcuyu taşıyan uçağın düşmesinde flaş gelişme
Yıldız futbolcuyu taşıyan uçağın düşmesinde flaş gelişme
Ünlü şarkıcı kaza geçirdi! İşte hastaneden fotoğrafı
Ünlü şarkıcı kaza geçirdi! İşte hastaneden fotoğrafı

Ankara'daki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara'daki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmelerinde çalışan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında dün gözaltı kararı verildiği hatırlatıldı.

Şüpheli 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklandığı, 6'sının ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #fetö
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.