Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 5'inin tutuklandığı bildirildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmelerinde çalışan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında dün gözaltı kararı verildiği hatırlatıldı.



Şüpheli 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 5'inin tutuklandığı, 6'sının ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.





