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Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama

Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 8 memur tutuklandı.

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan 16'sı adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan 15'i tutuklanma, itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince zanlılardan 8'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 Ekim'de ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilen 44 bakanlık çalışanı ile kapatılan dernek yöneticisi 2 zanlı ve kapatılan medya dağıtım şirketinin bir muhabiri hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

Operasyonda 47 zanlıdan 25'i gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #fetö
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