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Ankara'daki o sapık yakalandı

Ankara'da üniversite öğrencisi T.C.'yi evinin önünde taciz eden Sertaç Ç. yakalandı

Ankara'daki o sapık yakalandı

Üniversite öğrencisi genç kadının, uğradığı tacizin görüntülerini sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkan olay üzerine emniyet tarafından oluşturulan özel ekip, şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Ankara'da üniversite öğrencisi genç kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan kişinin yakalanması için sosyal medyadan "tacizcimi arıyorum" diye çağrıda bulundu.

Bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla gasp büro amirliği bünyesinde görüntülerdeki zanlının yakalanması için özel ekip kuruldu.

Yaklaşık 160 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen ekip, şüpheli Sertaç Ç'yi Mamak'taki evinde gözaltına aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara
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