Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasının yaşandığı Marşandiz istasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda oluşan enkaz, ağır tonajlı vinçlerle demiryolu hattının yanındaki boş alana taşındı.



Alanın temizlenmesinin ardından kazada hasar gördüğü tespit edilen yaklaşık 100 metre uzunluğundaki raylar ile enerji iletim hattının onarımına başlandı.



Çalışmalar kapsamında enerji iletim hattının çekilmesi için direklerin dikildiği, rayların serimlerinin yapıldığı görüldü.



Yetkililer, bakım ve onarım çalışmalarını gün içerisinde tamamlamayı planladıklarını, daha sonra trenlerin normal güzergahlarında hizmet vermeye başlayacaklarını bildirdi.