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Ankara'daki YHT kazasında gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi tutuklandı

Ankara’da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Hareket memuru ifadesinde, "Bana hat değişikliği bilgisi verilmedi" dedi. Kazaya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kazada sorumluluğu olanlardan hesap sorulacağını söyledi.

Ankara'daki YHT kazasında gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi tutuklandı

Hareket memuru kendisine hat değişikliği bilgisinin verilmediğini öne sürdü. 

Dokuz kişiyi canından eden tren kazasında sorumluluğu olduğu iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları personeli olan şüpheliler; kazanın yaşandığı gün hareket memuru, makasçı ve kontrolör olarak görev yapıyordu.

Hareket memurunun ifadesinde, "Bana hat değişikliği bilgisi verilmedi, Hızlı tren kazasında benim bir kusurum yoktur" dediği öğrenildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, şüpheli ifadelerine ilişkin basında çıkan haberleri yalanlamıştı.

Soruşturmanın hassasiyetine dikkat çeken Savcılık, emniyet görevlilerinin herhangi bir paylaşım yapmaması için uyarıldıklarına dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeminde de tren kazası vardı.

Mevlana’yı anma törenleri için gittiği Konya’da konuşan Erdoğan, sorumlulardan hesap sorulacağını söyledi.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in, 13 Aralık'ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada üçü makinist olmak üzere dokuz kişi yaşamını yitirmişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #yth #ankara
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