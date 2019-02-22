Ankara, Suriye Cumhurbaşkanı Esad'la yakınlaşacak... İstihbarat örgütleri üzerinden yürütülen ilişkilerin boyutuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın "Orta vadede Esad ile yakınlaşma olabileceğini" söyledi. Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Caşın "ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini, gizli bir ajandası olduğunu da" belirtti.

Ankara'nın, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la yakınlaşacağını, Beştepe'den önemli isim gündeme getirdi. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın konuştu. İstihbari düzeydeki temasların siyasi düzeye orta vadede çıkabileceğini ifade etti.



Caşın, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Trump'ın önerdiği güvenli bölgenin PKK mensuplarını koruduğu için kabul edilemeyeceğini söyledi. Prof. Dr. Caşın, ABD'nin Suriye'den çekilmeyeceğini ve gizli bir ajandası olduğunu belirtti.



Türkiye'nin Fırat’ın doğusuna güvenli bölge harekâtı yapacağını aktaran Hakkı Caşın, demokratik ve güçlü bir Suriye için orta vadede Esad ile yakınlaşma olabileceğinin altını çizdi.



"YAKINLAŞMA BEKLİYORUM"

"Şam’ın tutumuna bağlı olarak Adana Mutabakatı’nın yeni politikanın sahadaki hukuken meşru ilk adımı olabileceğini ancak Şam'ın Halep veya İdlip'e karşı askeri harekâttan mutlaka geri adım atması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin diğer devletlerden farklı olarak Suriye'nin toprağında gözü yok, güçlü, demokratik, hür bir Suriye istiyor. Bunun için belki Esad rejimiyle birtakım yakınlaşmalar olabilir. Böyle bir yakınlaşma ben orta vadede bekliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun mesajlarını verdi."



Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Caşın, sözlerini "Suriye'de seçimden sonra iki komşu devlet ilişkileri normalleşme sürecine geçecektir." ifadeleriyle tamamladı.





ulusal.com.tr