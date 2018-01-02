İran'da Amerika ve İsrail destekli kışkırtma senaryolarının harekete geçirildiği kritik dönemeçte, Ankara ile Tahran arasındaki sır görüşmenin ayrıntılarına Ulusal Kanal ulaştı. O sır görüşme 2017'nin son gününde gerçekleşti. Ankara'da kritik görevdeki bir bakan İran'ın Türkiye'deki en üst düzey temsilcisine Erdoğan'ın özel mesajını iletti

Amerika ve İsrail'in İran'da kaos ve kışkırtma planlarını devreye soktuğu bir süreçte Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Türkiye ve dünya yeni yıla hazırlanırken Ankara'da yapılan sır görüşmenin ayrıntılarına Ulusal Kanal ulaştı. Bir bakan, Cumurbaşkanı Erdoğan'ın özel mesajını, İran'ın Türkiye'deki en üst düzey temsilcisine iletti.



Ulusal Kanal'ın ulaştığı diplomatik kaynaklar, Ankara'nın kışkırtmalar konusundaki tavrıyla ilgili arka plan bilgilerini paylaştı. Buna göre Erdoğan bizzat kabineden bir bakana görev verdi. Olayların sertleştiği dördüncü günde, Erdoğan'ın "yapılmak istenenin farkındayız, gereken desteği vermeye hazırız" notu, İranlı diplomatik temsilciye iletildi.



Tahran'a, Türkiye'nin "yanınızdayız" mesajını taşıyan bakanın diplomatik kökenli olmaması ayrıca dikkat çekiyor.



Barzani'nin bölünme referandumuna karşı oluşan askeri ve siyasi yakınlaşma bir adım daha ileri taşındı. Ulusal.com.tr'den Mehmet Kıvanç'ın haberine göre, Ankara-Tahran'a "gereken desteği vermeye hazırız" diyerek, kuvvetli bir mesaj verdi.



Diplomatik kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile de bir görüşme yapacağı bilgisini paylaştı.



Türk Dışişlerinden gelen açıklamayla da 2017'nin son Pazar günü verilen mesaj teyit edildi. Açıklamada, "dış müdahaleden kaçınılmalı" vurgusu yapıldı.



HABER: MEHMET KIVANÇ

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