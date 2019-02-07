Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde 'Ermeni Soykırımı Anma Günü' ilan etmesiyle Dışişlerinden açıklama yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa'nın AİHM kararını dikkate almadığını belirtti. Aksoy, "Kibirli ve temel tarih bilgilerinden yoksun politikacılarından alınacak hiçbir dersimiz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Fransa'nın kararına tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un soykırım yalanına Ankara'dan peş peşe tepkiler geldi.



Fransa'nın 24 Nisan gününü sözde "Ermeni Soykırımı Anma Günü" ilan etmesinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan kararını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa’nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad’da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir."

"Siyasi çıkar lobilerini memnun etmek adına, tarihçilerin ve bilim insanlarının diyalog geliştirmesi gereken bir konuda Sn Macron’un attığı bu adım, bizatihi diyaloğu engeller niteliktedir."



Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise AİHM'in Perinçek-İsviçre davası hatırlatıldı. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy Macron'un Fransız Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını ve tarihi olguları dikkate almadığını söyledi.



Aksoy, "Fransa'dan alınacak hiçbir dersimiz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bizim, Kurtuluş Savaşı döneminde Ermenileri de kullanarak Anadolu'da yaptığı mezalimler, Cezayir'de yaptığı katliamlar ve Ruanda soykırımındaki sorumluluğu ile tanıdığımız Fransa'nın kibirli ve temel tarih bilgilerinden yoksun politikacılarından alınacak hiçbir dersimiz bulunmamaktadır."





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