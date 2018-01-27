Ankara Şam ilişkileriyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Başbakan Binali Yıldırım'a Şam ile bir temas olup olmayacağı soruldu. Başbakan bu soruya "Rejimi yok sayarak Suriye'de bir çözüm arayışı içine girersek daha uzun yıllar bu kaos devam eder." sözleriyle yanıt verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'ye uzattığı zeytin dalı, diplomasinin de önünü açıyor. Ankara'dan peş peşe Şam'la diyalog açıklamaları geliyor.



Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da Beyoğlu sohbetlerine katıldı. Gündeminde Afrin'deki "Zeytin Dalı Harekâtı" vardı. Harekâtın nedenlerini anlattı. Toplantıda Türkiye'nin Suriye hükümetiyle doğrudan teması olup olmadığı da soruldu. "Rejimsiz çözüm olmaz" dedi.



Başbakan Yıldırım, "Esed ile bizim doğrudan bir temasımız yok. Afrin olayında da Rusya üzerinden ve daha alt düzeyde temaslar söz konusu oldu. (...) Ama geldiğimiz noktada rejim bir vaka, bir hakikat... Yani rejimi yok sayarak Suriye'de bir çözüm arayışı içine girersek daha uzun yıllar bu kaos devam eder. O yüzden tabii ki çözümde rejim de olacak ama Suriye'nin tüm etnik grupları bu çözümde yer alacak. Kimler yer almayacak? Eline silah almış, terör faaliyeti içinde olan, masum, sivil insanları katledenler bu masanın hiçbir yerinde olmayacak. Bizim şartımız bu, bunu baştan beri savunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, Amerika ile ilişkilerde yaşanan gerginlikle ilgili bir soru de "ABD ile ilişkilerimiz sadece YPG değil, FETÖ meselesi yüzünden gerildi." dedi.



Amerika'nın FETÖ konusunda vurdumduymaz davrandığını söyleyen Yıldırım, "ABD'nin Türkiye ile ilgili nerede duracağını açık ve seçik olarak ortaya koyması lazım." diye konuştu.



ulusal.com.tr