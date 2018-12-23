İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye ve Türk ordusuna yönelik haddini aşan suçlamalar yöneltti. Türkiye'yi Kıbrıs'da işgalci olmakla, Türk ordusunu ise katliamcı olarak göstermeye çalışan Netanyahu'ya Ankara'dan peş peşe sert yanıtlar geldi.

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Ankara'dan yanıt geldi.



Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'yi, Kuzey Kıbrıs'ı işgal etmekle suçladı. Sözlerini daha da küstahlaştıran İsrail Başbakanı, TSK'yı Türkiye ve yurt dışındaki kürt kadınlar ve çocukları katletmekle itham etti. Netenyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise "Tüm bunlar olurken İsrail'e vaaz verme" demişti.



İsrail Başbakan'ının bu ifadelerine Anlara'dan peş peşe sert tepkiler geldi.



Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından Netanyahu'nun çok rahatsız olduğunu" ifade etti. Kalın "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez" ifadelerini kullandı.



Bir tepki de AKP Sözcüsü Ömer Çelik'den geldi.



Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, Netenyahu'nun uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını belirtti. AKP Sözcüsü "Netenyahu, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor" dedi.



AKP'li Çelik "Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin PKK hedeflerine düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesinin manidar" olduğunu da vurguladı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Netanyahu, son yılların soğuk kanlı katili. Binlerce masum Filistinli'nin katledilişinden sorumlu" ifadelerini kullandı.



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