Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarına Ankara, PKK/PYD'ye karşı operasyon kararlılığıyla yanıt verdi. Trump'a tepki açıklamalarında Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir devlet oluşumuna asla izin verilmeyeceğini vurgulandı. Çavuşoğlu'ndan gelen açıklamalar ise dikkat çekti

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden, PKK/PYD'yi koruyan açıklamalarına Ankara sessiz kalmadı. Tepkiler üst üste geldi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Tuna terörle mücadelenin süreceğini vurguladı.



Bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Haziran 2015 tarihinde twetterdan paylaştığı bir notu hatırlattı. Erdoğan o paylaşımında "Tüm dünyaya sesleniyorum, bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" demişti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Trump'ın tehditlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.



Çavuşoğlu, Trump'ın "20 millik güvenli bölge kuracağız" sözüne de değindi.



Ankara daha önce de bir çok kez Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasını gündeme getirmişti. O öneride Türk askerlerinin dahil olduğu bir kuşaktan söz ediliyordu. Ancak Trump yeni açıklamasında Türkiye'nin dahil olmadığı bir "20 millik güvenlik hat"tan bahsetti. Çavuşoğlu'nun yeni öneri için "Buna karşı değiliz" demesi dikkat çekti.



Çavuşoğlu İdlib'teki gelişmelere ilişkin de konuştu. Suriye Ordusu'nu ve destekçilerini suçladı.







ulusal.com.tr