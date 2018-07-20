Ankara Emniyet Müdürlüğünde, emniyet müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürlerinin de aralarında bulunduğu bazı yöneticilerin görev yerleri değiştirildi.Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla bazı makamlara yeni atamalar yapıldı.
Buna göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 29 il emniyet müdür yardımcılığından 23'ünde, 43 Şube Müdürlüğünden 28'inde, merkez ilçe emniyet müdürlüklerinin 5'inde değişikliğe gidildi.
Öte yandan bazı dış ilçelerin emniyet müdürlüklerinde de yeni görevlendirmeler olduğu öğrenildi.
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