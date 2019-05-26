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Ankara Emniyet Müdürlüğünden 'fişleme' açıklaması

"Yapılan işlem, adli mercilerce haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili olarak mer'i mevzuat gereği üniversite yönetimlerinin ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesinden ibarettir"

Ankara Emniyet Müdürlüğünden 'fişleme' açıklaması

 Ankara Emniyet Müdürlüğünden, üniversite öğrencilerinin fişlendiği iddiasına ilişkin, "Yapılan işlem, adli mercilerce haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili olarak mer'i mevzuat gereği üniversite yönetimlerinin ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesinden ibarettir." açıklamasında bulunuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Emniyet Müdürlüğünce fişlendikleri öne sürülen üniversite öğrencilerinin kaldıkları yurtlardan çıkarıldıkları ve öğrenim burslarının kesildiği yönünde haberlerin yer aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan işlem, adli mercilerce haklarında soruşturma başlatılan öğrencilerle ilgili olarak mer'i mevzuat gereği üniversite yönetimlerinin ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün bilgilendirilmesinden ibarettir." ifadesi kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ankara Emniyet Müdürlüğü
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