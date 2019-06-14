Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik ByLock operasyonu yapıldı. Özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu ifade edildi.



Gözaltı kararı verilen 18 kişinin özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olduğu öğrenildi.



Açıklamada, şüphelilerden 6'sının yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.





ulusal.com.tr

