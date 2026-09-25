Ankara Garı saldırısı davasında sanık konuştu: “O araçta parmak izimin çıkması imkansız”

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, DEAŞ'ın Ankara Garı önünde düzenlediği ve 101 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davadan dosyaları ayrılan 1'i tutuklu, 15'i firari toplam 16 sanık yargılanıyor. Duruşmada müşteki aileler ve taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Ömer Deniz Dündar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye katıldı. Salonda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile bazı milletvekilleri de duruşmayı yakından takip etti.

Mahkeme Başkanı, Dündar'ın Gaziantep'te tespit edilen arabada ve mühimmat kemerlerinin bandında çıkan parmak izlerine ilişkin evrakın dosyaya ulaştığını belirterek söz hakkını sanığa verdi.

"BENİM O ARAÇTA PARMAK İZİMİN ÇIKMASI İMKANSIZ"

Söz alan tutuklu sanık Dündar, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti. Araçta bulunan parmak izlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Benim Gaziantep'teki araçta parmak izimin çıkması imkansızdır. Bu konunun yeniden araştırılmasını istiyorum. Arabanın üzerinde parmak izimin olması imkansız. Araba Türkiye'deydi, ben ise Suriye'deydim. Türkiye'de olsam o insanlarla birlikte yakalanırdım, arabadakileri de tanımıyorum."

Mühimmat kemerlerinin bandında çıkan parmak izine dair soruya ise Dündar şöyle yanıt verdi: "Örgüt titiz davranırdı, çıplak elle dokunulmazdı patlayıcı kemerlere. Parmak izim 2014'ten kalma olabilir. Oraya nasıl ulaştı, bir bilgim yok. 2014'te 'Abdülhakim' kod adlı Ahmet Güneş'e çok eskiden misafir olmuştum, benden kemeri tutmamı istemişti, parmak izleri oradan kalmış olabilir."

"2014'TE ÖRGÜTE KATILMAK İÇİN SURİYE'YE GEÇTİM"

Mustafa Dokucu ile 2013 yılında tanıştığını ve bu süreçte radikalleştiğini anlatan Dündar, örgütle bağının başlangıcını da anlattı: "2014'te örgüte katılmak için Suriye'ye geçtim. İslam çayevi açılırken ben Suriye'deydim. Örgütün başı ve ders verenler de Adıyaman'daydı. Dokucu'nun talimatıyla Suriye'ye geçmiştim."

Örgüt üyelerinin tamamının canlı bomba olduğu yönünde bir algı oluşturulduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını savunan sanık, konuyla ilgili şunları söyledi: "Örgüt, bunu dayatmaz. Kişinin kendi isteğiyle yapar. Bir üstüne bildirir ve o kişi kısa sürede değerlendirilir. Bu zorunluluk değil, gönüllülük esaslıdır. Ben canlı bomba değildim, böyle bir talebim olmadı."

"GAR KATLİAMI YUNUS DURMAZ'IN KENDİ FAALİYETİDİR"

2014 ile 2026 yılları arasında Türkiye'de bulunmadığını öne süren Dündar, saldırıya ilişkin sorumluluğu da reddederek şu beyanda bulundu: "Gar katliamı Yunus Durmaz'ın kendi faaliyetidir. IŞİD'in üst kademesinin bile bu eylemden haberi yoktu. İdari sorumlu olduğum iddia ediliyor. İdari sorumlu demek, para dağıtan, kayıt tutan kişidir. Ben idari bir kişi değildim, ben Yunus Durmaz'ın ekibinde mutfak sorumlusuydum. Ben katliamda Suriye'deydim. Gaziantep'teki hücre evlerinde yoktum. Orada olduğuma dair somut bir delil de yok."

Sanığın beyanının ardından söz alan müşteki avukatları, bir ay sonra saldırının üzerinden 11 yıl geçmiş olacağını hatırlatarak Ankara'nın merkezinde Türkiye'nin en büyük katliamının yaşandığını vurguladı. Avukatlar, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederken, sanıkların "insanlığa karşı suç" kapsamında yargılanması ve bu suçtan iddianame hazırlanması gerektiğini de dile getirdi. Ayrıca tutuklu sanık Dündar'ın bir sonraki celsede de mahkeme huzurunda hazır edilmesi istendi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ise mahkemeden eksik hususların giderilmesini, gelmeyen evrakların akıbetinin sorulmasını ve sanığın tutukluluk halinin sürdürülmesini talep etti.

Tarafların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Suriye ve Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildiği iddia edilen örgüt üyelerinin bu dosyanın sanığı olup olmadığının tespiti amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) yazı yazılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca sanığın bir sonraki celsede hazır edilmesine karar verdi.

Duruşma 3 Aralık'a ertelendi.

9 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısına ilişkin hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, davanın ilk duruşması 7 Kasım 2016'da görülmüştü. Yargılama süreci 3 Ağustos 2018'de sonuçlanmış, mahkeme 9 sanığı "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan ise 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Aynı kararla davanın firari 16 sanığına ilişkin dosyanın ayrılmasına da hükmedilmişti.

Tutuklu sanık Ömer Deniz Dündar ise MİT'in Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon sonucunda mayıs ayında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.