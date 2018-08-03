Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı davasında, 9 sanık 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ankara Garı önünde 100 kişinin hayatını kaybettiği davası karar bağlandı, 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezası verildi.



IŞİD terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırının failleri 19'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı duruşma Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüldü.



Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 9 sanığı 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Son savunmların da alındığı duruşmada sanık Suphi Alpfidan'ın ifadeleri dikkat çekiciydi.



Alpfidan, "Bu olay 15 Temmuz öncesi oldu bu işin içinde belki FETÖ'cülerin parmağı vardır" dedi.



Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te yaşanan ve 100 kişinin yaşamını yitirmişti.



ulusal.com.tr

Kaynak: