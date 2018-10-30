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Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ByLock operasyonu

FETÖ'nün Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 18 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 18 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen yapılanmasına mensup oldukları öne sürülen şüphelilerden 11'ini gözaltına aldı. 

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlılardan 3'ünün halen görevde, 2'sinin emekli olduğu, 13'ünün ise KHK ile meslekten ihraç edildikleri bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #bylock #fetö #operasyon
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