Ankara ile Paris arasındaki Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin başlayan gerginlik söz düellosuna dönüştü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yaptığı bu açıklamaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtı sert olmuştu.
Memleketi Antalya'da bulunan Çavuşoğlu yeni bir açıklamayla Macron'a tepkisini sürdürdü. Dışişleri Bakanı, Afrin Harekatının hedefleri arasında Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu, Avrupalı ülkelerin iki yüzlü davrandığını söyledi.
Çavuşoğlu'nun tepkisine Macron bu yanıtı verdi.
ulusal.com.tr
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