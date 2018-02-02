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Ankara ile Paris arasındaki gerginlik devam ediyor

Ankara ile Paris arasındaki Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin gerginlik devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un (Emanuel Makron) Afrin harekatına ilişkin yaptığı "İşgal" açıklamasına bir kez daha tepki gösterdi. "Bu operasyon Suriye'ye barış ve istikrar getirecek" diyen Çavuşoğlu, Avrupa'nın çifte standart uyguladığını söyledi.

Ankara ile Paris arasındaki gerginlik devam ediyor
Ankara ile Paris arasındaki Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin başlayan gerginlik söz düellosuna dönüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yaptığı bu açıklamaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtı sert olmuştu.

Memleketi Antalya'da bulunan Çavuşoğlu yeni bir açıklamayla Macron'a tepkisini sürdürdü. Dışişleri Bakanı, Afrin Harekatının hedefleri arasında Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupalı ülkelerin iki yüzlü davrandığını söyledi.

Çavuşoğlu'nun tepkisine Macron bu yanıtı verdi. 

 

ulusal.com.tr
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