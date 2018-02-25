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Ankara Kitap Fuarına yoğun ilgi

12’incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarının son gününe de kitapseverlerin ilgisi yoğundu. Kapıda uzun kuyrukların oluştuğu fuar alanında özellikle tarihi ve siyasi kitaplar ilgi gördü.

Ankara Kitap Fuarına yoğun ilgi

Ankara Kitap Fuarı son gününde de Başkentlilerden yoğun ilgi gördü.

Fuarda Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de okuyucularıyla buluşan isimler arasındaydı.

Fuarda özellikle siyasi yayınların ağırlıklı olduğu stantlar ilgi gördü.

İçeriye girmek için uzun kuyrukların oluştuğu fuarda birçok yazar okuyucularıyla buluştu. 

Haber: Hasret Kaya
Kamera: Uğur Marangoz
ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara kitap fuarı
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