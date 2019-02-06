Yerel seçimler yaklaşırken Ankara kulislerinde yeni parti arayışları bir kez daha gündeme geldi. İddialara göre, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yeni bir parti hazırlığı yapıyor. AKP küskünlerinin yeni parti dışında Saadet Partisi ya da Yeniden Refah Partisi içinde de örgütlenmeyi de değerlendirdiği öne sürülüyor.

AKP küskünleri yeni arayışlarını sürdürüyor.



Yerel seçimlere sayılı günler kala, Ankara'daki kulisleri hareketlendiren önemli bir iddia basına yansıdı. Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar'a göre, Ahmet Davutoğlu'nun Gaziosmanpaşa'daki, Abdullah Gül'ün ise Çukurambar'daki ofisi son dönemde oldukça hareketli.



Batuhan Yaşar, Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu'nun Ali Babacan ile konuşarak birlikte hareket etme noktasında ikna ettiğini öne sürdü. Masada ise 3 farklı seçeneğin olduğunu belirtti.



Bu seçeneklerin başında Babacan'ın genel başkanı olacağı yeni bir partinin kurulması geliyor. İkinci seçenek ise Saadet Partisi'nin yeniden yapılandırılması. Bu kapsamda da Saadet'in Genel Başkanı Ali Babacan'ın yapılması hedefleniyor. 3'üncü ve son seçenek ise Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi'nde örgütlenmek…



Batuhan Yaşar yazısında Saadet Partisi'nin dünden hazır olduğunu savundu, "Gelin gelin diye hazır kıta bekliyorlar" dedi.



Yeni parti iddialarına Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Karamollaoğlu, yeni bir parti kurulacağı iddialarına ilişkin "beklentim yok" dedi. Ali Babacan gibi isimlerin Saadet Partisi'ne geleceği iddialarına ilişkin ise kapılarının açık olduğunu söyledi.



Yeni yapılanma tartışmalarına ilişkin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir süre danışmanlığını yapan Etyen Mahçupyan da konuştu. Mahçupyan, yeni arayışların olduğunu, söyledi.





ulusal.com.tr

