PKK'ya yönelik operasyonlar sınır ötesinde olduğu gibi sınır içinde de kararlılıkla sürüyor. Diyarbakır'ın Lice kırsalında yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden Osman Gülen, gri kategoride aranıyordu. Gülen'in Ankara Merasim Sokak saldırısının faili olduğu ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri terör operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Terör listelerindeki isimler birer birer siliniyor.



Diyarbakır'ın Lice kırsalında 7 Haziran gecesi yapılan hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.



Etkisiz hale getirilen teröistlerden birinin, Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi. Terörist Gülen, İçişleri Bakanlığınca gri kategoride aranıyordu.



Terörist Osman Gülen'in 2016 yılında Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin de yaralandığı olayın faili olduğu da ortaya çıktı.



Gülen'in bombayı Lice'de hazırlayıp Ankara'ya gönderen terörist olduğu belirlendi.



Lice'de son 1.5 ayda 15 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 7'si gri listede aranan isimlerdendi. Bölgedeki operasyonlar Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu tarafından sevk ve idare ediliyor.





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