Ankara merkezli 17 ilde dev operasyon! Alihan Kuriş dahil 30 kişi gözaltında

Suç örgütü kurma, malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamalarıyla yürütülen operasyonda, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK raporundaki sahte fatura ve kayıtsız para trafiği dikkat çekti

Soruşturma dosyasında yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, organizasyonun finansal çarkını gözler önüne serdi. 43 adreste ve 33 şirkete ait 80 ayrı adreste arama ve el koyma kararı verilen operasyonun detayları şu şekilde:

Şüpheli Sermaye Hareketleri: 2020 yılı sonrasında şirket hacimlerinde anormal artışlar yaşandığı, şirketlerin bölünerek farklı illerde yüksek sermayeli yeni firmalara dönüştürüldüğü belirlendi.

Aktif Ticareti Olmayan Şirketler: Bazı şirketlerin hiçbir mal alım-satımı veya ticari faaliyeti olmamasına rağmen, yüksek sermayelerinin bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi.

Kaynağı Belirsiz Nakit ve Dış Transfer: Şirket ortaklarının hesaplara kaynağı açıklanamayan yüksek miktarda nakit yatırdığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve yurt dışındaki firmalardan ticari akışla uyumsuz döviz transferleri yapıldığı saptandı.

Sahte Fatura ve Vergi İadesi: Şirketler arası yüksek tutarlı işlemlerin sahte faturalaşma şüphesi taşıdığı ve organize şekilde yüksek miktarda vergi iadesi alındığı kaydedildi.

Haklarında karar çıkarılan 49 şüpheliden 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari durumda olan 10 kişinin yakalanması için çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor.