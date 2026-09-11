Ankara merkezli 22 ilde 'C31K' çetesine şafak operasyonu!

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 27 şüpheli yakalandı. Şebekenin Discord ve Telegram üzerinden bebek ve çocuk istismarı görüntüleri yaydığı, Türk bayrağına hakaret ettiği deşifre edildi.

C31K ŞEBEKESİNİN KAN DONDURAN EYLEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Siber polisinin teknik takibi sonucu çetenin dijital mecralarda yürüttüğü karanlık faaliyetler tek tek ortaya çıkarıldı:

İstismar ve Değerlere Saldırı: Şüphelilerin Telegram, Discord, X ve YouTube üzerinden bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntüleri dolaşıma soktukları, Türk bayrağını yakma görüntüleri paylaştıkları, milli ve manevi değerleri hedef alarak hayvanlara işkence ve katliam videoları yayımladıkları tespit edildi.

Sahte İhbarlar ve Şantaj: Toplumsal infial yaratan olayları ve tanınmış kişilerin vefatlarını istismar eden şebekenin, acılı ailelerin adreslerine asılsız ihbarlarla güvenlik güçlerini yönlendirdikleri; şiddet, tehdit ve şantaj içerikli sesli ve görsel mesajlarla panik oluşturdukları belirlendi.

22 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 27 KİŞİ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı:

Ankara merkezli 22 ilde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlenen operasyonda, 19'u adli süreçteki suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, sabit disk ve dijital materyale adli bilişim incelemesi yapılmak üzere el konuldu.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için operasyonel süreç devam ederken, gözaltındaki zanlıların emniyetteki çapraz sorgusu sürüyor.