Ankara merkezli 5 ilde organize suç örgütü operasyonu: 37 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Soruşturma neticesinde Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Kırşehir'de organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheli gözaltına alındı.

5 YILDA 87 AYRI SUÇ VE YAĞMA OLAYI

Soruşturma detaylarına göre, Ankara'da faaliyet gösteren suç örgütünün 2021-2026 yılları arasında çok sayıda nitelikli suça karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin ikamet, iş yeri, depo, şantiye ve araçlardan hırsızlık yaptıkları belirlendi. Bu süre zarfında örgüt üyelerinin 87 ayrı hırsızlık suç kaydının bulunduğu, ayrıca 3 kez yağma ve gasp olayına karıştıkları saptandı.

Dosya kapsamında kimliği belirlenen toplam 56 şüpheliden 19'unun, işledikleri suçlar nedeniyle halihazırda cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi. Ekipler, aranan diğer 37 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Belirlenen 5 ildeki 37 ayrı ikamet adresi ve 35 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda aranan tüm şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan 37 zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.