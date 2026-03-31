Ankara merkezli 8 ilde 'bozuk et' ve fiyat manipülasyonu operasyonu: 31 gözaltı

Ankara merkezli sekiz ilde, et fiyatlarını suni olarak yükselterek piyasayı manipüle eden ve bozuk etleri piyasaya sürerek halk sağlığını tehlikeye atan organize suç çetesine yönelik eş zamanlı polis operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 5'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 31 şüpheli gözaltına alındı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda Ankara merkez olmak üzere Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Sakarya’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet tabanca, 1 adet şarjör ve farklı çaplarda toplam 2 bin 935 adet mermi ele geçirildi. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Organize suç örgütünün, piyasayı kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek amacıyla et fiyatlarında kasıtlı artışlar yaptığı ve bu duruma itiraz eden esnafı tehdit ile baskı yoluyla sindirdiği belirlendi. Çetenin ayrıca, ölmüş veya hastalanmış hayvanları hijyenik olmayan ortamlarda keserek elde ettikleri bozulmuş etleri piyasaya sürdüğü tespit edildi.

KAMU GÖREVLİLERİ DENETİMLERİ SIZDIRDI

Soruşturma kapsamında, çetenin kamu kurumlarındaki bağlantıları da deşifre edildi. Örgütle beraber faaliyet yürüten kamu görevlilerinin, yapılacak resmi denetimleri önceden çete üyelerine haber vererek yasadışı faaliyetlerin sorunsuz sürdürülmesini sağladıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.