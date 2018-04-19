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Ankara merkezli FETÖ operasyonu... Eski Danıştay üyeleri gözaltında

FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak bugün Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Telefonlarında ByLock bulunduğu iddia edilen 7 eski Danıştay üyesi gözaltına alındı.

Ankara merkezli FETÖ operasyonu... Eski Danıştay üyeleri gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7'si eski Danıştay personeli 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte üye olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen eski 7 Danıştay personeli ile bu kurumun FETÖ yapılanmasında görev aldığı öne sürülen kamu görevlisi olmayan bir kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltı işlemlerinin Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Bursa’da eş zamanlı olarak yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #fetö #ankara #bylock
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